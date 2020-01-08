Крушение Боинг 737 МАУ: на месте трагедии собирают тела погибших

Боинг в Тегеране разбился 8 января / Фото ISNA

На месте авиакатастрофы в Тегеране, где 8 января разбился боинг 737 МАУ, работают спасательные группы, они занимаются сбором тел погибших.

Организация Красный полумесяц сообщила, что нет шансов опознать хоть кого-нибудь из жертв трагедии.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что среди погибших пассажиров самолета МАУ были граждане Ирана, Канады, Украины, Швеции, Афганистна, Германии, Великобритании

"Сейчас нам известна следующая информация по странам происхождения погибших в катастрофе #PS752: Иран - 82; Канада - 63; Украина - 2+9 (экипаж), Швеция - 10; Афганистан - 4; ФРГ - 3; Великобритания - 3. Выражаем наши соболезнования. Украинские власти продолжают расследование", - написал глава МИД в Twitter.

СМИ публикуют фото с места трагедии.

Напомним, 8 января после взлета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране разбился украинский самолет - боинг 737 МАУ. Он следовал из Тегерана в Киев. Все, кто был на борту, погибли, в том числе 11 граждан Украины.

Издание Daily Mail предположило, что Боинг в Иране сбили случайно. СМИ Ирана также сообщали, что украинский самолет был сбит по ошибке иранскими ПВО. В свою очередь, глава Центра связи и информации Министерства автомобильных дорог и городского развития Ирана Касим Бихи, утверждает, что причиной катастрофы украинского самолета в Иране стал пожар в моторном отсеке.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил генеральному прокурору Руслану Рябошапке открыть уголовное производство по факту катастрофы пассажирского Боинг 737 МАУ.