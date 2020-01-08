Крушение самолета МАУ: Иран опроверг версию о ракете

Крушение самолета МАУ в Иране - фото с места трагедии / twitter.com/CGTNOfficial)

Украинский самолет авиакомпании МАУ рейса Тегеран – Киев, который потерпел крушение 8 января в Иране, могли сбить случайно.

Издание Daily Mail сообщило, что авиакатастрофа украинского борта произошла через несколько часов после ракетных ударов Ирана по американским базам. Кроме того, на видео зафиксирован горящий самолет еще до падения. Таким образом можно предположить, что Boeing 737 могли сбить случайно. К слову, ранее СМИ Ирана также сообщали, что украинский самолет был сбит по ошибке иранскими ПВО.

В свою очередь, глава Центра связи и информации Министерства автомобильных дорог и городского развития Ирана Касим Бихи, утверждает, что причиной катастрофы украинского самолета в Иране стал пожар в моторном отсеке.

"Украинский самолет, который вылетел сегодня утром из Тегерана в столицу Украины Киев, недалеко от нового города Паранд в провинции Тегеран потерпел технический сбой из-за пожара", - цитирует Бихи местный сайт ion.ir.

Он также опроверг информацию о том, что самолет могли сбить ракетой.

"Если бы катастрофа была вызвана ракетой, самолет взорвался бы в небе", - подчеркнул он.

Напомним, 8 января после взлета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране разбился украинский самолет. Он принадлежал авиакомпании Международные авиалинии Украины и следовал из Тегерана в Киев. По предварительным данным, на борту было зарегистрировано 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли.

Министерство иностранных дел Украины, которое ранее официально подтвердило крушение самолета МАУ в Иране, готовит списки пассажиров, которые были на борту. На месте трагедии в аэропорту Имам Хомейни в Тегеране находятся посол и консул Украины в Иране.

Тем временем СМИ слили список пассажиров разбившегося в Иране самолета МАУ. По данным Telegram-канала Украина сейчас, на борту находились 180 человек, 15 из них - граждане Украины (13 членов экипажа). Кроме того, среди пассажиров были 71 гражданин Ирана, 73 гражданина Канады, четыре гражданина Германии, три гражданина Великобритании, восемь граждан Швеции и шесть граждан Афганистана.

Было опубликовано видео падения украинского самолета под Тегераном:

Как сообщал Главред, в ночь на 8 января в Ираке нанесли ракетные удары по авиабазе США вблизи города аль-Асад и базе американских и коалиционных сил в городе Эрбиль. По данным Министерства обороны США, Иран выпустил более дюжины ракет. Ответственность за обстрел американских военных баз в Ираке взял Корпус стражей исламской революции.