Люди - в снежной ловушке: Канаду накрыл рекордный за последние 20 лет снегопад

Многие жители оказались заблокированными в своих домах.
Канаду накрыл мощный снегопад в субботу, 18 января. В некоторых городах выпало по три метра снега, движение транспорта парализовано.
Снегопад побил 20-летний рекорд. Сильный снежный шторм заблокировал дома десятков тысяч жителей канадского острова Ньюфаундленд. Рекордный уровень снега фиксируют в Гамбо, Трепасси, Сент-Джонсу, Парадайз и других городах. В Авалоне люди заблокированы в собственных домах из-за снежных заносов.
В городах введен режим чрезвычайного положения и усиленно работает снегоуборочная техника.
Тем временем жители Канады делятся в соцсетях фото и видео последствий снежного шторма. Некоторые жители не растерялись и передвигаются по городу на лыжах.
@NatashaFatah our cars disappeared. #nlwx#snowmaggedon2020#stormageddon2020#nlstormpic.twitter.com/XoWCjgSsCi— Ashley Fitzpatrick (@ashleykf) January 18, 2020
Напомним, тем временем в Украине нет ни снега, ни мороза. По данным синоптиков, крещенских морозов 19 января ждать не стоит.