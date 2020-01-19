Люди - в снежной ловушке: Канаду накрыл рекордный за последние 20 лет снегопад

Высота снежного покрова местами достигает трех метров / twitter.com/ashleykf

Канаду накрыл мощный снегопад в субботу, 18 января. В некоторых городах выпало по три метра снега, движение транспорта парализовано.

Снегопад побил 20-летний рекорд. Сильный снежный шторм заблокировал дома десятков тысяч жителей канадского острова Ньюфаундленд. Рекордный уровень снега фиксируют в Гамбо, Трепасси, Сент-Джонсу, Парадайз и других городах. В Авалоне люди заблокированы в собственных домах из-за снежных заносов.

В городах введен режим чрезвычайного положения и усиленно работает снегоуборочная техника.

Тем временем жители Канады делятся в соцсетях фото и видео последствий снежного шторма. Некоторые жители не растерялись и передвигаются по городу на лыжах.

Напомним, тем временем в Украине нет ни снега, ни мороза. По данным синоптиков, крещенских морозов 19 января ждать не стоит.