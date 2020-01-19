  1. Главная
  3. Мир

Люди - в снежной ловушке: Канаду накрыл рекордный за последние 20 лет снегопад

19 января 2020, 12:59

Многие жители оказались заблокированными в своих домах.

Высота снежного покрова местами достигает трех метров / twitter.com/ashleykf

Канаду накрыл мощный снегопад в субботу, 18 января. В некоторых городах выпало по три метра снега, движение транспорта парализовано.

Снегопад побил 20-летний рекорд. Сильный снежный шторм заблокировал дома десятков тысяч жителей канадского острова Ньюфаундленд. Рекордный уровень снега фиксируют в Гамбо, Трепасси, Сент-Джонсу, Парадайз и других городах. В Авалоне люди заблокированы в собственных домах из-за снежных заносов. 

В городах введен режим чрезвычайного положения и усиленно работает снегоуборочная техника.

Тем временем жители Канады делятся в соцсетях фото и видео последствий снежного шторма. Некоторые жители не растерялись и передвигаются по городу на лыжах.

  • В Канаде выпало почти три метра снега twitter.com/hirider750
  • В Канаде выпало почти три метра снега twitter.com/ashleykf
  • В Канаде выпало почти три метра снега скриншот
  • В Канаде выпало почти три метра снега скриншот
  • В Канаде выпало почти три метра снега скриншот
  • В Канаде выпало почти три метра снега скриншот

Напомним, тем временем в Украине нет ни снега, ни мороза. По данным синоптиков, крещенских морозов 19 января ждать не стоит

снег снегопад Новости Канады
Сейчас вы просматриваете новость «Люди - в снежной ловушке: Канаду накрыл рекордный за последние 20 лет снегопад». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

13:35
Медведев признался, почему согласился на схему Путина
13:07
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: черные дела, враждебная шишка и благодетель
12:59
Люди - в снежной ловушке: Канаду накрыл рекордный за последние 20 лет снегопад Фото Видео
12:48
Умер основатель группы Ляпис Трубецкой: причина смерти, биография Видео
12:40
Маникюр 2020 – самый красивый маникюр на короткие ногти фото новинки Фото
12:22
В Украину прибыл борт с телами погибших в Иране украинцев: появились первые фото Фото
12:06
В Кривом Роге похороны закончились двойным убийством
11:43
В Чехии загорелся дом престарелых: много жертв и пострадавших
11:32
Навечно в небе: в Борисполь прибил борт с телами погибших в Иране украинцев - видео Видео
11:19
В Харькове прохожие стали случайными свидетелями публичного порно - фото 18+
11:08
"Сэр, им осталось жить 2 минуты 11 секунд": Трамп рассказал, как убивали Сулеймани
10:54
В Испании украинку жестоко убил ее возлюбленный и покончил с собой
10:37
Из богини в доску: названы продукты, которые уменьшают грудь
09:57
В США советнику Трампа по вопросам России указали на дверь
09:45
В Киеве зверски зарезали АТОшника - мужчина истек кровью у кафе
09:29
"Зеленый" подскочит цене: аналитик дал прогноз курса доллара на неделю
09:21
Путин торопится завершить переворот до 1 мая мнение
09:16
Россия не вернет Украине то, что уже захватила - часть Донбасса и Крым - Москаль
09:00
Гороскоп на 19 января всех знаков Зодиака: "сальные" искушения и гибель любви
08:41
"Два локона страсти, дрючит страну": Тимошенко заклевали в Сети за страшный прогноз - видео Видео
08:36
Макгрегор вырубил Серроне почти с рекордной скоростью Видео
08:12
Украина обрекла себя на вечную нищету мнение
08:01
Опасная атака: в деле об импичменте Трампа наметился неожиданный поворот Видео
07:52
"Король вернулся": Макгрегор - о победе над Серроне Видео
07:46
Макгрегор быстро победил Серроне и феерически вернулся в UFC - видео боя Видео
07:36
"Чихал *уйло на рыцпублики": в "ДНР" прессуют народ за украинские паспорта и автономера
07:33
Зеленский вчистую проиграл первый раунд Гончаруку мнение
07:30
Макгрегор - Серроне: текстовая онлайн-трансляция боя UFC 246
07:06
Украинскому журналисту запретили въезд в Крым и РФ на 34 года
06:55
"Помилование" Гончарука вылезет Зеленскому боком мнение
06:29
"Моральные уроды": Путин обозвал противников господдержки семей и Дня Победы
06:08
Привітання з Водохрещем 2020 – листівки та вітання прикольні
06:06
Французский боб 2020 – модная женская стрижка, не требующая укладки фото Фото Видео
05:41
Нюдовый маникюр 2020 фото новинки: двойной френч и фарфоровый маникюр Фото
05:19
"Черные дни близко": астролог предупредил, что нельзя делать
04:38
День мужа 2020 – поздравления с Днем супруга своими словами и картинки
04:27
Мерцающие открытки с Крещением и поздравления своими словами Фото
03:55
"Вынужденный шаг": Разумков рассказал о новом законе об особом статусе Донбасса
03:27
"Костры в доме": в Киеве "отличились" бездомные - найдено тело Фото Видео
02:59
В штабе ООС высказались о "минировании" Азовского моря
02:30
10 гривен за доллар: эксперт дал неожиданный валютный прогноз
02:02
В Мексике жестоко убили и сожгли 10 музыкантов
01:38
"Выпила яд": в Тернополе умерла студентка-иностранка
01:21
Бывшая жена Абрамовича вышла замуж на греческого миллиардера
01:10
Сколько хранить разные виды молока: совет от диетолога Видео
00:53
Скепсис России: Затулин не верит в снижение драматизма в российско-украинских отношенях
00:29
Макгрегор - Серроне: Пакьяо выразил поддержку одному из бойцов
00:20
В России силовики пять месяцев тайно снимали в спальне активистки
00:01
19 января – какой сегодня праздник: Крещение 2020 и с Днем супруга Видео
18 января, суббота
23:59
"Они больные на голову": Кондратюка разгневала новость о гастролях в Киеве Серова и Сюткина
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять