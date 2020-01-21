"Верните нам снег!": Канада утопает в снегу, на помощь позвали военных

В пострадавших от снегопада районах объявлено чрезвычайное положение / Facebook

Восток Канады накрыл невиданный по силе снегопад. Снег валит уже несколько дней подряд и не собирается утихать.

Муниципальным службам провинций Ньюфаундленд и Лабрадор не удается справиться с рекордынм снегопадом, поэтому на борьбу со снегом канадское правительство мобилизировало вооружённые силы страны. Об этом сообщает газета News Tribune.

Военные будут помогать расчищать снежные завалы. В их обязанности также будет входить организация транспортного сообщения и эвакуация пострадавших, одиноких пенсионеров и инвалидов в медицинские учреждения.

В пострадавших от снегопада районах объявлено чрезвычайное положение. Граждан призывают не выходить из дома без крайней необходимости. В заснеженных городах работают только аптеки и бензоколонки. Они предоставляют медикаменты для пострадавших и обеспечивают топливом снегоуборочные машины.

Тем временем жители Канады делятся в соцсетях последствиями рекордного снегопада. Как видно на снимках, люди фактически заблокированы в домах, а высота снежного покрова превышает человеческий рост.

В соцсетях активно обсуждают обрушившуюся на Канаду непогоду.

Пользователи пишут:

"У нас тоже так было, во времена проживания на Камчатке:) пару часов откапываешь машину, потом обнаруживаешь, что она соседская"

"Весь наш снег ушел к вам ))) Впервые за много лет у нас такая странная зима - декабрь и январь плюсовая температура и снега нет вообще. Украина, Киев".

"В Чехии нет снега от слова вообще... Может в горах где то. А так зелёная травка, покрытая инеем... Верните нам снег!!!"

"Так вот где наш снег"

Как сообщал Главред, 18 января Канаду накрыл мощный снегопад, который побил 20-летний рекорд. В некоторых городах выпало по три метра снега, движение транспорта парализовано.