"Нас поставили раком": Лукашенко взорвался из-за проблем с Россией и нефтью

Александр Лукашенко / УНИАН

Беларусь Россия поставила в коленно-локтевую сексуальную позицию - в виду проблемы с поставками нефти и газа.

С таким экспрессивным заявлением выступил в пятницу, 24 января, белорусский президент Александр Лукашенко (во время рабочего визита в город Шклов).

"Извините, нас раком поставили по углеводородам, и никто на это не посмотрел – плевать на все союзы и прочее. А мы дрожим, боимся свою страну защитить. Вы должны заниматься конкретным делом, у вас есть сфера, вы ей и занимайтесь. А если вам надо какая-то отдушина, вы ко мне придете и скажете", - заявил он.

Напомним, ранее действовавший контракт на поставку углеводородов между РФ и Беларусью истек 1 января 2020 года. Через десять дней Александр Лукашенко ввел налог для компаний, осуществляющих транспортировку нефти и нефтепродуктов на территорию государства. Кроме того, президент Беларуси заявил о том, что Минск договаривается с США, ОАЭ и Саудовской Аравией о поставках нефти по мировым ценам.