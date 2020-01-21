Лукашенко выкрутился: Беларусь будет закупать нефть через Украину

Лукашенко решил вопрос с нефтью / Reuters

Беларусь планирует 30% нефти закупать через Украину, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко, который ранее распек Путина за дешевый газ для Германии.

"Сейчас в полном объеме альтернативы нет поставкам российской нефти. Но, как мы договаривались, диверсифицироваться нам надо. Надо идти к тому, что 30-40% мы будем покупать нефти у Российской Федерации. Процентов 30 мы должны с Балтики завозить и процентов 30 через Украину - проверенный уже путь. Возможно, Казахстан сможет поставить нам нефть, если Россия согласится с этим. Странно: наш союзник не дает согласия на поставку нефти от нашего другого союзника", - сказал Лукашенко, сообщает госагентство БелТА.

При этом Лукашенко пожаловался, что усложнились экономические условия, в которых приходится работать Беларуси.

"Из-за введения Российской Федерацией налогового маневра неизбежно снижаются доходы республиканского бюджета, ухудшается эффективность работы наших нефтеперерабатывающих заводов. НПЗ столкнулись с проблемой финансирования текущей деятельности и, что немаловажно, своих инвестиционных программ, направленных на развитие производства", - особо отметил Лукашенко.

Читайте такжеЭксперт оценил хитрый план Лукашенко раздобыть нефти без РоссииНапомним, ранее Беларусь решилась на смелый шаг и закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти после того, как ей не удалось договорится с президентом России Владимром Путиным о покупке нефти.

Российские СМИ пишут, что поставка нефти будет происходить через порт в литовской Клайпеде на нефтеперерабатывающий завод "Нафтан" в двадцатых числах января нынешнего года. В данный момент неизвестно, продолжить ли Беларусь покупать нефть у Норвегии в будущем.

Как известно, Россия остановила поставки нефти в Беларусь, два нефтеперерабатывающих завода в республике продолжали работу, но их загрузка была снижена до минимально допустимого уровня. В то же время в компании Транснефть заявили, что не получили заявок от нефтедобывающих компаний РФ на осуществление поставок сырья на нефтеперерабатывающие заводы Беларуси с 1 января. Транзит нефти через территорию республики при этом идет в полном объеме.