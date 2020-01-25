В Афганистане обстреляли вертолет с украинцами – СМИ

ЧП с вертолетом в Афганистане / tv8

В Афганистане произошло ЧП с вертолетом молдавской авиакомпании. В результате инцидента пострадали двое граждан Украины.

По данным телеканала TV8, в вертолет попала ракета. Представительница Управления авиации Молдовы Ирина Бодолици сообщила, что двое украинских пилотов получили ранения, но их состояние удовлетворительное.

Отмечается, что вертолет выполнял гуманитарную миссию и в результате инцидента получил небольшие повреждения. Ракета попала в воздушное судно, когда оно приземлилось. Пострадавших украинцев подобрал другой вертолет с гражданами Молдовы.

В свою очередь, в пресс-службе министерства обороны Афганистана заявили, что инцидент произошел с вертолетом частной компании по техническим причинам.

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