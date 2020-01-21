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Самолет разорвался на части: Иран признал попадание двух ракет в Boeing МАУ

21 января 2020, 07:01

Лайнер с пассажирами сбили ракетами Tor-M1 класса "земля-воздух" малого радиуса действия.

самолет МАУ
Самолет МАУ разбился в Иране 8 января / twitter.com / SZimpas

Самолет Боинг 737 Международных авиалиний Украины, который потерпел крушение 8 января в Тегеране, был сбит двумя ракетами Tor-M1 класса "земля-воздух" малого радиуса действия.

Лайнер вылетел из Тегерана в 6:12 по местному времени и потерял связь с авиадиспетчером на высоте 2,4 км. С экранов вторичного наблюдения лайнер исчез в 6:15, а из первичного - в 6:18. Пролетев мимо жилого района, самолет коснулся земли в общественном парке. При этом самолет Боинг 737 МАУ разрывался на части, когда двигался через футбольное поле, сельхозугодья и сады. Об этом свидетельствуют данные второго предварительного отчета о расследовании Организации гражданской авиации Ирана, передает Bloomberg.

В отчете также говорится, что "черные ящики" лайнера являются одними из самых передовых в своем классе в мире, а у Ирана нет средств для их декодирования. При этом французские и американские агентства по расследованию авиационных событий отказались отправлять в Иран необходимое оборудование для расшифровки "черных ящиков".

Читайте такжеОтветный удар: эксперт озвучил пугающую версию гибели Боинга МАУ в ИранеНапомним, 20 января в Украину прибыл официальный представитель Ирана с официальными извинениями в связи с крушением самолета Boeing 737-800 Международных авиалиний Украины в Тегеране. Президент Владимир Зеленский встретился с представителем президента Ирана Мохаммадом Эслами с целью обсуждения деталей расследования крушения украинского самолета в небе над Тегераном.

Как сообщал Главред, в Иране заявили, что уже опознано 169 тел погибших в результате авиакатастрофы самолета МАУ. 

8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.

11 января президент Ирана Хасан Роухани официально признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки" и пообещал привлечь к ответственности виновных в катастрофе самолета.

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