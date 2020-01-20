"Истина будет восстановлена": Зеленский встретился с представителем Ирана

Встреча с иранскими представителем была продуктивной / Фото: пресс-служба президента Украины

Президент Владимир Зеленский встретился с представителем президента Ирана Мохаммадом Эслами с целью обсуждения деталей расследования крушения самолета МАУ в небе над Тегераном.

"Все, о чем мы говорили с президентом Ирана, в основном было выполнено", - цитирует Зеленского пресс-служба главы государства.

По словам украинского лидера, Украина имеет необходимые технические возможности и опытных специалистов для расшифровки бортовых самописцев украинского самолета. Однако иранские представители намерены прилететь в Киев, чтобы ознакомиться с техническими возможностями украинских специалистов.

"Стороны согласились, что все остатки самолета, которые сохранились после катастрофы, должны быть возвращены в Украину", – сказано в сообщении.

Читайте также"Не тот самолет": дочь пассажирки Боинг 737 поделилась последними минутами с мамойСтороны затронули вопрос компенсационных выплат родственникам и семьям погибших пассажиров и членов экипажа самолета МАУ.

"Мы уже никогда не сможем вернуть родителей, детей, родных их семьям. Единственное, что мы можем им дать, – это справедливость. А справедливость состоит в истине. Я обещал родным и близким погибших, я обещал народу Украины, что истина будет установлена. Мы должны знать, что произошло", – подчеркнул Владимир Зеленский.

В рамках встречи генпрокурор Руслан Рябошапка отметил необходимость сотрудничества правоохранительных органов Ирана и Украины для эффективного расследования причин катастрофы.

Как ранее сообщалось, официальный представитель Ирана прибыл в Украину с официальными извинениями в связи со крушением самолета Boeing 737-800 Международных авиалиний Украины в Тегеране.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что в переговорах с Ираном по вопросу возвращения "черных ящиков" сбитого 8 января в Тегеране самолета авиакомпании МАУ возникли сложности.