Крушение Боинга МАУ: Киев оценил отказ Ирана передать Украине "черные ящики"

"Черный ящик" сбитого в Иране Боинга МАУ / Reuters

В переговорах с Ираном по вопросу возвращения "черных ящиков" сбитого 8 января в Тегеране самолета авиакомпании МАУ возникли сложности, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Он подчеркнул, что продолжаются постоянные консультации украинских и иранских экспертов по этому вопросу и попросил СМИ не манипулировать, а также пользоваться лишь официальной информацией от украинских органов власти.

"Переговоры сложные и напряженные. Информационный ажиотаж, манипуляции вокруг этой темы, распространение непроверенной информации значительно затрудняют переговорный процесс и могут негативно повлиять на его результативность", - цитирует Данилова пресс-служба СНБО.

Читайте такжеНа месте падения Боинга в Иране мародеры искали вещи и обломки – украинский экспертОн также обратился к отечественным и иностранным СМИ с просьбой занимать взвешенную и ответственную позицию по освещению вопроса о возвращении в Украину "черных ящиков" сбитого самолета.

"Настойчиво призываю СМИ при освещении вопроса возвращения "черных ящиков" пользоваться официальной информации украинских органов власти, которую будут предоставлять в зависимости от достижения договоренностей с иранской стороной", - добавил Данилов.

Напомним, 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли. Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, вылетел из аэропорта в 6.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.

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11 января президент Ирана Хасан Роухани официально признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки" и пообещал привлечь к ответственности виновных в сбитии самолета.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.