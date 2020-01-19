В СНБО и СБУ назвали главный приоритет по выяснению обстоятельств крушения Боинга МАУ

Боинг МАУ сбили при взлете в Иране / Reuters

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заверил в намерении продолжать работу до полного выяснения обстоятельств трагедии и наказания виновных.

"Глубокие соболезнования родным и вечная память погибшим. А наша работа не остановится до полного выяснения обстоятельств трагедии и наказания виновных", - написал он на своей странице в Facebook.

В свою очередь председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что для спецслужбы расследование и установление причинно-следственной цепи событий катастрофы самолета МАУ является приоритетом.

"8 января 2020 года стало черным днем в истории Украины и всего мира. Ужасная трагедия в Иране унесла жизни одиннадцати наших соотечественников. И общество требует ответов относительно действительных причин этого горя и привлечения всех виновных к ответственности. Для СБУ расследование и установление причинно-следственной цепи событий этой катастрофы является приоритетом", - цитирует Баканова пресс-служба СБУ.

Читайте такжеНа месте падения Боинга в Иране мародеры искали вещи и обломки – украинский экспертПо его словам, украинцы должны чувствовать себя защищенными в любом уголке мира, независимо от обстоятельств.

"Это вопрос коллективной безопасности, безопасности страны и каждого из нас. И все страны должны работать вместе, чтобы минимизировать в будущем даже теоретический риск повторения подобных ужасных трагедий", - подчеркнул председатель СБУ

Баканов выразил искренние соболезнования семьям и близким погибших в авиакатастрофе над Тегераном.

Напомним, 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли. Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, вылетел из аэропорта в 6.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.

11 января президент Ирана Хасан Роухани официально признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки" и пообещал привлечь к ответственности виновных в сбитии самолета.

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На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.