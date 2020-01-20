Иран прислал в Украину гонца с извинениями

В Украину с извинениями прибыл представитель Ирана / Reuters

Официальный представитель Ирана прибыл в Украину с официальными извинениями в связи со сбитием самолета Boeing 737-800 Международных авиалиний Украины в Тегеране, сообщил министр иностранных дел Вадим Пристайко, который ранее призвал Иран "всех наказать" из-за самолета МАУ.

"Иранцы уже тут. Что мы делаем с черными ящиками? Это и есть частью наших переговоров. Это министр инфраструктуры и дорог, он является официальным представителем Ирана. Его главная задача принести официальные извинения и признание того, что произошло. Мы надеемся, что мы сможем пойти дальше и обсудим проблемы практические, в том числе передачу ящиков", - сообщил Пристайко в понедельник, 20 января, в ходе брифинга.

Отметим, перед этим представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что иранский министр дорог и городского строительства Мохаммад Эслами направляется в Киев, где передаст письмо президента Ирана Хасана Роухани украинскому лидеру Владимиру Зеленскому относительно крушения Boeing 737.

"Министр дорог и городского строительства сегодня отправился на Украину, чтобы передать послание президента своему украинскому коллеге по поводу крушения пассажирского самолёта", — цитирует Мусави агентство IRNA.

Читайте такжеТанцы на костях пассажиров сбитого Боинга: Иран передумал отдавать Украине черные ящикиНапомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что в переговорах с Ираном по вопросу возвращения "черных ящиков" сбитого 8 января в Тегеране самолета авиакомпании МАУ возникли сложности.

Он подчеркнул, что продолжаются постоянные консультации украинских и иранских экспертов по этому вопросу и попросил СМИ не манипулировать, а также пользоваться лишь официальной информацией от украинских органов власти.

"Переговоры сложные и напряженные. Информационный ажиотаж, манипуляции вокруг этой темы, распространение непроверенной информации значительно затрудняют переговорный процесс и могут негативно повлиять на его результативность", - цитирует Данилова пресс-служба СНБО.