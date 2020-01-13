"Нажал кнопку": Пристайко призвал Иран "всех наказать" из-за самолета МАУ

Вадим Пристайко / УНИАН

Министр иностранных дел Вадим Пристайко призвал Иран наказать всех виновных за крушение самолета МАУ. По его словам, ответственность должны понести не только военные низшего звена, но и их руководство.

"Чего мы не хотим, так это, чтобы указали на какого-нибудь солдата низшего звена и сказали, что это тот парень, который нажал кнопку... Это – ответственность правительства Ирана. Мы должны раскопать, кто отдал приказ, кто нажал кнопку. Все... всех этих людей следует наказать", – цитирует Reuters украинского дипломата.

При этом он указал, что именно украинские следователи должны занять центральное место в расследовании трагедии.

"Мы хотим, чтобы украинские специалисты провели полное расследование записей черных ящиков", – отметил Пристайко.

При этом он указал, что к расследованию должны привлечь экспертов из Франции и авиаконцерна Boeing.

"Они (Иран, – ред.) обязались отдать их (черные ящики, – ред.) нам. У нас нет конкретной даты, когда это произойдет. Мы настаиваем на немедленной выдаче черных ящиков", – подчеркнул глава МИД Украины.

Как ранее сообщал Главред, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Иран на самом высоком уровне признает ответственность за сбитый украинский лайнер Boeing 737-800 компании МАУ.