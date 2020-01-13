Иран не пытается перевалить вину за сбитый Боинг на США - Пристайко

Пристайко рассказал, что Иран полностью признает вину в крушении Боинга / УНИАН

Иран на самом высоком уровне признает ответственность за сбитый украинский лайнер Boeing 737-800 компании МАУ и не пытается переложить часть вины на США, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, который ранее рассказал о важной договоренности с Ираном.

"Они признают [ответственность] на самом высоком уровне", - подчеркнул Вадим Пристайко, говоря о разговоре украинской власти с иранским президентом Хасаном Рухани.

По словам Пристайко, на низших уровнях, включая руководителя военной авиации, было длинное объяснение о том, как возрастало напряжение из-за действий США и коалиции, и "были чрезмерные действия на тактическом уровне".

"Но что я вижу и что мы признаем - на высшем уровне они взяли полную ответственность. И обещают не только нам и странам, которые потеряли своих граждан в катастрофе, но и всему международному сообществу, что никто не избежит наказания ", - добавил Пристайко.

Также министр обратил внимание, что иранский президент попросил не забывать, что половина пассажиров сбитого самолета были граждане Ирана.

Кроме того, Пристайко добавил, что после разговора с президентом Ирана Украина официально направила дипломатическую ноту, "в которой перечислила каждый шаг, который сделает украинская власть, все, чего мы ожидаем от иранского правительства, а также каждую международную норму, которая была нарушена".

"Надеюсь, иранские власти серьезно осознают, каким событиям они позволили случиться", - резюмировал он.

Напомним, ранее Иран объявил, что его военные в среду, 8 января, сбили украинский лайнер Boeing 737-800 компании МАУ "непреднамеренно".

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад-Джавад Зариф заявил, что к произошедшему привела "человеческая ошибка". Также он принёс извинения семьям погибших.

"Грустный день. Согласно предварительным заключениям внутреннего расследования вооружённых сил, человеческая ошибка в период кризиса, спровоцированного авантюризмом США, привела к катастрофе", — сказал Зариф.

Также ранее президент Ирана Хасан Рухани выразил соболезнования после случайной ракетной атаки, в результате которой был сбит украинский Boeing.

"Исламская Республика Иран глубоко сожалеет об этой катастрофической ошибке. Мои мысли и молитвы передаю всем семьям погибших. Я выражаю искренние соболезнования", - высказался президент Ирана на своей странице в Твиттере.