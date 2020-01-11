"Катастрофическая ошибка": президент Ирана выразил соболезнования после атаки на Боинг МАУ

Президент Ирана выразил соболезнования семьям погибших после атаки на Боинг / Reuters

Президент Ирана Хасан Рухани, который ранее обсудил расследование авиакатастрофы с президентом Украины Владимиром Зеленским, выразил соболезнования после случайной ракетной атаки, в результате которой был сбит украинский Boeing.

"Исламская Республика Иран глубоко сожалеет об этой катастрофической ошибке. Мои мысли и молитвы передаю всем семьям погибших. Я выражаю искренние соболезнования", - высказался президент Ирана на своей странице в Твиттере.

Также Рухани отметил, что в результате расследования было установлено, что причиной крушения самолета Boeing 737-800 Международных авиалиний Украины в аэропорту Тегерана стало попадание иранских ракет.

Кроме того, президент республики пообещал привлечь к ответственности причастных к авиакатастрофе.

Комментируя произошедшее, он заявил, что в момент инцидента вооружённые силы страны находились в состоянии боевой готовности, так как ожидали атаки со стороны США.

Напомним, ранее военные Ирана заявили, что украинский Боинг был принят за вражеский самолет в ожидании ответа США на удары по базам в Ираке, которые стали ответной мерой на убийство генерала КСИР Касема Сулеймани в Багдаде, которое произошло в ночь на 3 января, когда по военной базе рядом с международным аэропортом Багдада США нанесли мощные ракетные удары. Заявляется, что самолет при совершении разворота приблизился к иранскому "важному военному объекту" и на определенной высоте был принят за "вражескую цель".

Читайте такжеОбломки сгребают бульдозерами: в Иране зачищают место падения БоингаТакже ранее Иран признал, что самолёт МАУ был сбит случайно. В частности, Иран объявил, что его военные в среду, 8 января, сбили украинский лайнер Boeing 737-800 компании МАУ "непреднамеренно", сообщило иранское телевидение со ссылкой на заявление Генерального штаба вооружённых сил страны.

"Из-за человеческой ошибки, непреднамеренно, был сбит украинский лайнер, в результате чего погибли иностранные граждане", — сказано в сообщении.

При этом министр иностранных дел Ирана Мохаммад-Джавад Зариф заявил, что к произошедшему привела "человеческая ошибка". Также он принёс извинения семьям погибших.

"Грустный день. Согласно предварительным заключениям внутреннего расследования вооружённых сил, человеческая ошибка в период кризиса, спровоцированного авантюризмом США, привела к катастрофе", — сказал Зариф.