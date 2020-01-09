Авиакатастрофа МАУ: Зеленский созвонился с лидерами Ирана, Британии, Швеции и Афганистана

Украинский президент призвал коллег присоединиться к расследованию причин трагедии.
Президент Владимир Зеленский поговорил по телефону с лидерами стран, чьи граждане погибли в авиакатастрофе самолета МАУ в Тегеране. Глава государства выразил соболезнования родным и близким жертв в Британии, Швеции, Афганистане.
Как сообщает пресс-служба президента Украины, Зеленский выразил соболезнования премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, президенту Исламской Республики Афганистан Мохаммаду Ашраф Гани и премьер-министру Королевства Швеция Стефану Левену.
"Украина искренне разделяет скорбь семей погибших. Для нас правда - самое важное", - отметил украинский лидер.
Зеленский предложил лидерам стран присоединиться к расследованию и заявил, что приложит все усилия, чтобы узнать причину трагедии. Он подчеркнул, что каждое государство, чьи граждане погибли в катастрофе, получит информацию о результатах расследования.
Украинский лидер также обсудил с президентом Ирана Хасаном Рухани расследование катастрофы украинского самолета неподалеку Тегерана.
"Надеюсь на ваше содействие в проведении прозрачного, всестороннего и объективного расследования для скорейшего установления обстоятельств этого трагического события", - отметил он.
Рухани пообещал содействовать объективному проведению расследования и гарантировал украинским специалистам свободный доступ ко всем материалам резонансного дела.
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Позднее СМИ, со ссылкой на очередной отчет Управления гражданской авиации Ирана по поводу крушения, сообщили - пилоты другого самолета, пребывавшего на значительной высоте утром 8 января, четко видели пылающий украинский Боинг.
Главред собрал в одном материале все подробности крушения самолета МАУ в Тегеране, жертвами которого стали 176 человек.