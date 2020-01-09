Пламя видели с высоты: появилось новое свидетельство о крушении Боинга МАУ

В Иране разбился Боинг МАУ / Reuters

В деле о крушении в Иране Боинга авиакомпании Международные авиалинии Украины появилось новое свидетельство.

В отчете Управления гражданской авиации Ирана по поводу авиакатастрофы подчеркивается, что аварию лайнера видел экипаж другого воздушного судна.

В частности, пилоты воздушного судна, пребывавшего на значительно высоте над местом крушения, видели, как в небе горел самолет МАУ, передает иранское агентство Irna.

Согласно свидетельствам, масштаб пожара резко увеличился после столкновения самолета с землей, а затем произошел взрыв.

Напомним, в четверг, 9 января, в Украине объявлен день траура в связи с трагедией, произошедшей 8 января Иране - в результате крушения пассажирского самолета авиакомпании Международные авиалинии Украины в Тегеране погибли все, кто был на борту, в том числе и 11 граждан Украины.

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Ранее появился предварительный отчет Организации гражданской авиации Ирана, в котором говорится о том, что Боинг МАУ пытался вернуться в аэропорт Тегерана - об этом свидетельствует траектория его полета. Причиной крушения самолета назвали возгорание.

Президент Владимир Зеленский записал обращение в связи с катастрофой пассажирского самолета авиакомпании Международные авиалинии Украины в Иране 8 января и призвал украинцев воздержаться от "конспирологических теорий" до полного выяснения всех подробностей причин трагедии.