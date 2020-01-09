"Не было следов": журналист рассказал, какие версии крушения Боинга в Иране разбирает госкомиссия

Место крушения украинского Боинга в Иране / twitter.com/alihashem_tv

В госкомиссии, экстренно созданной в Украине для расследования крушения Боинга МАУ близ Тегерана, после осмотра места катастрофы якобы отвергли версию о неисправности либо взрыве в двигателях.

Об этом написал известный журналист Юрий Бутусов со ссылкой на собственные информированные источники в комиссии. По их данным, от версии о неисправности либо взрыве двигателей пришлось отказаться, поскольку на остатках этих устройств отсутствуют следы возгорания.

Далее Бутусов сообщил, что по состоянию на середину дня 9 января, комиссия пришла к нижеследующим выводам:

1. Самолет вышел из строя, на его борту случилось возгорание, судя по всему - в салоне, по неизвестным пока причинам.

2. Лайнер был практически новый и сами по себе системы связи и управления выйти из строя не могли.

3. За штурвалами находились опытнейшие летчики - первый пилот Алексей Наумкин (налет - в 12 тысяч часов) второй пилот - Сергей Хоменко (налет - 7,6 тысяч часов, имел боевой опыт). Вывести их из строя могло только внезапное происшествие, которое одновременно поразило бы систему связи, управления и экипаж лайнера.

4. Поскольку вовсе не было переговоров с диспетчером и двигатели не были поражены пожаром, то, выходит, версию теракта, столкновения с беспилотником или удара боевой ракетой рано сбрасывать со счетов.

5. Окончательно картина прояснится, когда будет получен доступ к записям радаров аэропорта, сделанным в момент катастрофы.

6. Иранская сторона пока никак не намеревается скрывать обстоятельства крушения, готова предоставлять данные в полном объеме и действовать согласно международным правилам.

Напомним, ранее 9 января секретарь СНБО Алексей Данилов озвучил основные версии крушения Боинга в Иране, которые рассматриваются украинской стороной.

Позднее СМИ, со ссылкой на очередной отчет Управления гражданской авиации Ирана по поводу крушения, сообщили - пилоты другого самолета, пребывавшего на значительной высоте утром 8 января, четко видели пылающий украинский Боинг.