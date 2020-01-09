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В СНБО озвучили основные версии крушения Боинга в Иране

9 января 2020, 11:27

Всю информацию о версиях крушения украинского Боинга в Иране озвучил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Данилов
Алексей Данилов / УНИАН

В Совете нацбезопасности и обороны Украины рассматривают четверку версий авиакатастрофы лайнера Boeing 737-800 компании МАУ, случившейся близ аэропорта имени аятоллы Хомейни в Иране 8 января.

Соответствующую информацию озвучил секретарь СНБО Алексей Данилов в комментарии порталу Цензор/

Итак, среди основных версий крушения Боинга значатся:

1) удар по лайнеру зенитно-ракетным комплексом по типу Тор российского производства (информация об обнаружении обломков таковой ракеты возле места крушения уже просочилась в Сети);

2) столкновение с дроном или каким-то другим воздушным объектом;

3) разрушение и взрыв двигателя лайнера по чисто техническим причинам;

4) взрыв внутри Боинга - террористический акт.

По словам Данилова, сейчас официальный Киев в экстренном порядке проводит совещания с иранскими властями и переговоры с тамошними дипломатами.

Напомним, в утренние часы, 8 января, неподалеку от международного аэропорта имени аятоллы Хомейни в Тегеране потерпел крушение лайнер, принадлежащий украинскому авиаперевозчику МАУ - Boeing 737-800. Погибли все люди, находившиеся на борту - 176 человек.

Согласно предварительной версии событий, озвученной в отчете Иранской службы гражданской авиации, крушение случилось из-за технических проблем. Представители авиперевозчика на брифинге в Борисполе заявляли - самолет был новым и проходил плановое обслуживание всего лишь за двое суток до катастрофы.

СНБО крушение Боинг Иран Алексей Данилов
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