Смертельный рейс Тегеран-Киев: украинский Боинг был принят за вражеский самолет

В Иране приняли самолет МАУ за "вражескую цель" / twitter.com/CGTNOfficial)

Военные Ирана прокомментировали крушение украинского Boeing 737-800 компании МАУ.

По информации, сбитый лайнер был принят за вражеский самолет в ожидании ответа США на удары по базам в Ираке, которые стали ответной мерой на убийство генерала КСИР Касема Сулеймани в Багдаде, которое произошло в ночь на 3 января, когда по военной базе рядом с международным аэропортом Багдада США нанесли мощные ракетные удары.

Так вот, сообщается, что вооруженные силы Ирана были приведены в высшую боевую готовность из-за "угроз преступного президента (по всей видимости, речь идет о Дональде Трампе – ред.) и военного командования США", которые обещали поразить множество целей в регионе, передает РИА "Новости".

Заявляется, что самолет при совершении разворота приблизился к иранскому "важному военному объекту" и на определенной высоте был принят за "вражескую цель".

Читайте такжеКрушение Боинга МАУ: Иран принял решение о вскрытии "черных ящиков"Напомним, ранее Иран признал, что самолёт МАУ был сбит случайно. В частности, Иран объявил, что его военные в среду, 8 января, сбили украинский лайнер Boeing 737-800 компании МАУ "непреднамеренно", сообщило иранское телевидение со ссылкой на заявление Генерального штаба вооружённых сил страны.

"Из-за человеческой ошибки, непреднамеренно, был сбит украинский лайнер, в результате чего погибли иностранные граждане", — сказано в сообщении.

При этом министр иностранных дел Ирана Мохаммад-Джавад Зариф заявил, что к произошедшему привела "человеческая ошибка". Также он принёс извинения семьям погибших.

"Грустный день. Согласно предварительным заключениям внутреннего расследования вооружённых сил, человеческая ошибка в период кризиса, спровоцированного авантюризмом США, привела к катастрофе", — сказал Зариф.