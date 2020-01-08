Крушение Боинг 737-800: Пристайко рассказал о важной договоренности с Ираном

Вадим Пристайко сообщил о важной договоренности с Ираном насчет расследования Боинг 737-800 МАУ / УНИАН

Глава Министерства иностранных дел Вадим Пристайко сообщил, что провел разговор с иранским коллегой Джавадом Зарифом, и они достигли важной договоренности относительно расследования крушения самолета Боинг 737-800 авиакомпании Международные авиалинии Украины.

Пристайко и Зариф договорились скоординировать дальнейшие действия украинских и иранских следственных групп, говорится в Twitter-аккаунте главы МИДа нашей страны.

По данным Пристайко, он и его собеседник также выразили соболезнования в связи с катастрофой.

"…Договорились скоординировать дальнейшие действия наших следственных групп, чтобы определить причину ужасной авиакатастрофы… в Тегеране", - отмечается в материале.

Ранее сообщалось, что под Тегераном 8 января потерпел крушение Боинг 737-800 МАУ, который вылетел из аэропорта Имама Хомейни. В результате крушения самолета погибли 167 пассажиров и девять членов экипажа. Большинство погибших являются гражданами Ирана.