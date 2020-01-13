Сбитый Боинг в Иране: спасатели показали на видео, как разбирались остатки лайнера

"Черный ящик" сбитого Боинга МАУ, / Reuters

Представители Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины продемонстрировали, как эксперты ведомства в Иране собирали обломки лайнера Боинг авиаперевозчика МАУ, который иранские военные сбили ракетой под Тегераном 8 января.

В ГСЧС рассказали, что их представители освобождали обломки от грязи и складывали по рядам. Затем отдельно сортировали и складировали багаж с личными вещами.

Далее, украинская делегация привлекала спасателей для того, чтобы воссоздать на открытой площадке корпус Боинга из его остатков.

Напомним, лайнер украинского авиаперевозчика МАУ, едва вылетевший в рейс по маршруту Тегеран - Киев, потерпел крушение близ международного аэропорта имени аятоллы Хомейни ранним утром минувшей среды, 8 января.

Несмотря на то, что по началу иранские власти всячески отрицали версию о причастности своих ПВО к крушению, 11 января официальный Тереган подтвердил, что Боинг был неумышленно сбит иранской боевой ракетой.