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Иран захлебывается кровью: появились видео протестов из-за сбитого Boeing 737

12 января 2020, 23:13

Крушение самолета МАУ (Иран) спровоцировало ужасающие протесты, уже есть жертвы среди митингующих.

Тегеран устроил кровавый разгон протестов
Тегеран устроил кровавый разгон протестов / Reuters

Крушение самолета МАУ в Иране спровоцировало в местной столице огромные беспорядки. 12 января разгоном протестующих занялась полиция. Уже есть жертвы.

О погибших сообщают в соцсетях: как минимум об одном убитом, количество раненых не уточняется.

На Twitter-странице Amreen Nazanin Rajavi(Amy) выложили и видео акции протеста. На кадрах слышатся выстрелы и четко видны лужи крови.

Протестующие требуют отставки властей, включая президента Али Хаменеи. Самый популярный скандируемый лозунг: "Смерть диктатору!"

12 января митинги прошли и в других иранских городах. Проходили протесты и ранее. Тогда правоохранители также разгоняли участников, используя силу, светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

Напомним, 8 января под Тегераном после вылета из аэропорта им. Имама Хомейни потерпел крушение Боинг 737-800 авиакомпании Международные авиалинии Украины, погибли 176 человек, 11 жертв - украинцы.

Позже Иран признал, что сбил самолет. Президент страны Хасан Рухани назвал случившееся катастрофической ошибкой. Потом выяснилось, что Боинг 737 МАУ сбила ракета, которую запустил военный центр Корпуса cтражей исламской революции.

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