Иран захлебывается кровью: появились видео протестов из-за сбитого Boeing 737

Тегеран устроил кровавый разгон протестов / Reuters

Крушение самолета МАУ в Иране спровоцировало в местной столице огромные беспорядки. 12 января разгоном протестующих занялась полиция. Уже есть жертвы.

О погибших сообщают в соцсетях: как минимум об одном убитом, количество раненых не уточняется.

На Twitter-странице Amreen Nazanin Rajavi(Amy) выложили и видео акции протеста. На кадрах слышатся выстрелы и четко видны лужи крови.

Протестующие требуют отставки властей, включая президента Али Хаменеи. Самый популярный скандируемый лозунг: "Смерть диктатору!"

12 января митинги прошли и в других иранских городах. Проходили протесты и ранее. Тогда правоохранители также разгоняли участников, используя силу, светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

#BREAKING



WARNING GRAPHIC VIDEO?



Footage shows another angle of the video of the woman shot in the leg in Azadi St. Tehran, #Iran by an Basij militia. #IranProtests2020



Women were at the forefront of today's protests all over Iran. pic.twitter.com/3mC4VmBxD1 — ??Amreen Nazanin Rajavi(Amy) (@Amreen__Rizvi) 12 января 2020 г.

#BreakingNews



Iranian mulla terrorists again started to killing innocent iranian People



One protester killed And One women injured



People in Iran need coverage from Main stream media around the world. everyone most hear their voice



Please RT And share#IranProtests#Iranpic.twitter.com/9Cf9bW8aBq — ??Amreen Nazanin Rajavi(Amy) (@Amreen__Rizvi) 12 января 2020 г.

Напомним, 8 января под Тегераном после вылета из аэропорта им. Имама Хомейни потерпел крушение Боинг 737-800 авиакомпании Международные авиалинии Украины, погибли 176 человек, 11 жертв - украинцы.

Позже Иран признал, что сбил самолет. Президент страны Хасан Рухани назвал случившееся катастрофической ошибкой. Потом выяснилось, что Боинг 737 МАУ сбила ракета, которую запустил военный центр Корпуса cтражей исламской революции.