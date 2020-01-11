"Погибли сразу": раскрыты шокирующие детали о ракетном ударе Ирана по самолету

Место крушения самолета МАУ в Иране / Reuters

Летчики самолета Боинг Международных авиалиний Украины, который был сбит при вылете из аэропорта Тегерана, погибли сразу после поражения воздушного судна ракетой, заявил секретарь Совета нацбезопасности Алексей Данилов.

"Мы считаем это уже доказанным фактом. Поэтому те переговоры, которые должны были вести наши летчики, - они прекратились сразу. Они, к сожалению, погибли сразу после первого удара. Это отверстия от ракеты. Мы не можем сейчас сказать, какая это именно ракета, но мы догадываемся и знаем ее название", - рассказал он изданию ВВС. Украина.

В то же время он утверждает, что украинская сторона имела доказательства ракетного удара по самолету МАУ еще до того, как Иран взял на себя вину за трагедию.

Читайте такжеРоссийская ракета прошила кабину: опубликованы детали крушения самолета МАУ"Еще до того, как Иран изменил свою позицию, мы знали эту информацию. Мы знали эту информацию еще до того, как ее начали обнародовать наши уважаемые партнеры из других стран", - сказал он.

По его словам, специалисты нашли доказательства того, что это была ракета. "С большой вероятностью мы знаем название этой ракеты, знаем, когда ее купила иранские власти, и знаем, у кого ее купили", - заявил секретарь СНБО.

Данилов считает, что именно наличие у Киева этих доказательств, а также публичные заявления о том, что среди основных версий является сбивание ракетой, и повлияли на Иран.

Он рассказал, что украинские специалисты сразу после прибытия на место крушения, передавали информацию Киеву. По его словам, эти же специалисты работали на месте катастрофы самолета МН-17 на Донбассе.

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"Из-за очень короткого промежутка времени, соединив все информационные потоки, мы поняли, что произошло. Мы не могли это сделать сразу публично, нам надо было еще поработать. Иран - это очень сложная страна и мы очень волновались, чтобы они не отправили наших специалистов в обратную сторону", - пояснил Данилов.

Читайте такжеОпубликовано новое видео запуска ракеты по украинскому Боингу в ИранеНапомним, ранее президент Ирана Хасан Роухани официально признал, что украинский лайнер был сбит "вследствие непреднамеренной человеческой ошибки".

Президент Владимир Зеленский заявил, что Киев настаивает на официальных извинениях со стороны Ирана, проведении открытого расследования, ожидает возвращения тел погибших и выплат компенсаций.

Как известно самолет рейса PS752 потерпел катастрофу в Иране 8 января, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.