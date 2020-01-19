Жуткая катастрофа самолета МАУ: выяснилось, сколько жертв удалось опознать

В Иране заявили, что уже опознано 169 тел погибших в результате авиакатастрофы самолета МАУ,
В Тегеране в Судебно-диагностическом центре рассказали, что число опознанных жертв крушения украинского самолета МАУ достигло 169 человек.
Представитель Судебно-диагностического центра также указал, что на сегодня "тела 150 погибших в авиакатастрофе под Тегераном переданы их семьям", сообщает агентство Tasnim.
Он добавил, что тела переданы родственникам, которые ранее предоставили иранским властям генетические материалы для проведения специальной экспертизы.