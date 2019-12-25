Перевернулся на бок: в РФ произошло новое жуткое ЧП с вертолетом

Вертолет / фото: news.mail.ru

В Российской Федерации произошло новые ЧП с вертолетом. Так, Ми-8 совершил жесткую посадку возле поселка Байкит в Красноярском крае.

Отмечается, что во время посадки воздушное судно опрокинулось на бок.

"В 12:45 по местному времени поступила информация о вынужденной посадке вертолёта Ми-8 (с опрокидыванием на бок) авиакомпании КрасАвиа в районе населённого пункта Байкит. Информация уточняется", - говорится в сообщении ГУ МЧС по Красноярскому краю.

На момент инцидента на борту вертолета находились 29 человек. По данным RT, в результате инцидента пострадали шесть человек. На данный момент об их состоянии ничего не известно. Также сообщается, что у вертолета повреждена хвостовая балка и лопасти несущего винта.

Согласно предварительной информации, причиной жесткой посадки Ми-8 мог стать снежный вихрь.

Как ранее сообщал Главред, в Хабаровском крае Российской Федерации потерпел крушение истребитель Т-50 (Су-57). По предварительным данным, причиной могли стать проблемы с системой управления.