Упал и взорвался: в России - ЧП с новейшим истребителем Т-50

Истребитель Т-50 - Фото YouTube

В России произошло очередное ЧП – в Хабаровском крае потерпел крушение истребитель Т-50 (Су-57), который называют чуть ли не лучшим в мире среди самолетов пятого поколения. Инцидент произошел в тайге под Комсомольском-на-Амуре.

Катастрофа произошла в 120 км от аэродрома Дзёмги во время испытания двигателя –истребитель упал и взорвался. Машина полностью разрушена. На данный момент специалисты ищут черные ящики.

Летчику, который пилотировал многоцелевой истребитель пятого поколения, удалось катапультироваться. Его подобрал вертолет Ми-8. Сообщается, что пострадавших в результате ЧП нет.

РосСМИ уточняют, что самолет - не военный и принадлежит Комсомольскому авиазаводу имени Гагарина, изготовившему истребитель. В силовых структурах России сообщили основные версии крушения Т-50 - неисправность и ошибка пилотирования.

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Напомним, в августе россияне оконфузились на Международном авиакосмическом салоне МАКС-2019. Там был представлен новейший истребитель России - МиГ-35. Однако, прямо во время испытаний у самолета отвалился кусок крыла.