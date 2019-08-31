"Рашкин бренд": новейший истребитель России начал разваливаться прямо  в полете

Инцидент произошел на авиасалоне МАКС-2019/ Фото twitter.com/TheAviationist

На Международном авиакосмическом салоне МАКС-2019 представили новейший истребитель России - МиГ-35. И все бы ничего, но самолет начал разваливаться прямо в полете.

Во время испытаний у самолета отвалился кусок крыла. Этот факт успели зафиксировать в Twitter-аккаунте The Aviationist.

Фото twitter.com/TheAviationist

Пользователи Сети бурно отреагировали на "эпический успех" российского авиастроения.

"На авиасалоне МАКС-2019, суперсовременный и не имеющий аналогов в мире истребитель МиГ-35 практически, развалился в полете... Что тут скажешь - надо брать!", - написал "Злой Одессит".

"Кому надо аналоги с отваливающимися крыльями. Это рашкин бренд, ракеты падающие, реакторы взравающиеся, крылья отпадающие и брюки, которые никогда не превратятся в шорты", - пишет Татьяна Ларина.

"Наверно слишком много махов", - пошутил пользователь с ником Афробанберовец.

"Самолет-трансформер, трансформируется в лом", - добавил пользователь Bird.

Были и другие ироничные комментарии:

Напомним, конец лета выдался трагическим для России. За сутки произошло три устрашающих ЧП с самолетами.