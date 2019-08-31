Нелетный день в России: произошло три авиакатастрофы с трупами

31 августа 2019, 15:59

За сутки в России произошло три жутких ЧП с самолетами.

В России произошло три ЧП с самолетами за сутки
В России произошло три ЧП с самолетами за сутки / скриншот

Конец лета выдался трагическим для России. За сутки произошло три устрашающих ЧП с самолетами.

По информации, в Подмосковье легкомоторный самолет с ребенком на борту совершил жесткую посадку.

"На борту самолета было два человека, включая 12-летнюю девочку. В результате жесткой посадки погиб пилот, ребенок пострадал, его осматривают врачи", — сообщил представитель экстренных служб региона, пишут росСМИ.

Стало известно, что у девочки подозрение на перелом позвоночника.

Еще одно ЧП произошло с пассажирским аэробусом А-320 авиакомпании Сибирь, летевшим из Владивостока. Самолет совершил экстренную посадку в Южно-Сахалинске из-за технической неисправности.

"Самолёт совершил посадку в штатном режиме, за медицинской помощью никто не обращался. По уточнённым данным, на борту находилось 149 человек, из них шесть членов экипажа", — сказано на сайте регионального главка МЧС РФ.

По предварительным данным, во время полёта из строя вышло радионавигационное оборудование. Его работа была восстановлена после осмотра самолёта техниками в аэропорту.

Кроме того, в результате жесткой посадки частного самолета Ан-2 в Кобяйском улусе Якутии погибли два человека из семи находившихся на борту, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Двое пострадавших доставлены в Якутск на вертолете Ми-8 и госпитализированы. "Для оказания психологической помощи с родственниками пострадавших и погибших привлечены два психолога", — добавили в ведомстве.

Читайте такжеПьяная россиянка устроила дебош на борту самолета и описалась на глазах пассажировНапомним, ранее следствие по делу о крушении самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево в мае 2019 года назвало основной причиной катастрофы ошибку пилотов.

По информации, расследование по делу будет продолжаться еще около полутора лет из-за необходимости провести большой комплекс летных и авиационно-технических экспертиз.

"Однако уже сейчас с полной уверенностью можно сделать вывод, что летное происшествие произошло по вине пилотов", — сообщил 31 июля источник в следственных органах.

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