Трагедия в Шереметьево: названа основная причина авиакатастрофы

31 июля 2019, 20:35

При аварии самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту погиб 41 человек.

Названа главная причина аварии в Шереметьево
Названа главная причина аварии в Шереметьево / скриншот

Следствие по делу о крушении самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево в мае 2019 года назвало основной причиной катастрофы ошибку пилотов.

По информации, расследование по делу будет продолжаться еще около полутора лет из-за необходимости провести большой комплекс летных и авиационно-технических экспертиз.

"Однако уже сейчас с полной уверенностью можно сделать вывод, что летное происшествие произошло по вине пилотов", — сообщил 31 июля источник в следственных органах, передает ТАСС.

Напомним, ранее cтало известно о фатальных ошибках спасателей при катастрофе с пожаром в Шереметьево. Одной из ошибок при аварии самолета Sukhoi Superjet 100 стало то, что сигнал "тревога" был объявлен руководителем полетов через 80 секунд после посадки, хотя, по нормативным актам, это должно быть сделано сразу после получения тревожного сигнала.

Читайте также"Покури и успокойся!": российская телеведущая вляпалась в скандал с катастрофой в "Шереметьево"По данным следствия, первый прибывший к пылающему лайнеру спасательный автомобиль выехал из депо, а не из точки сбора аварийно-спасательных формирований, которая находится на траверсе взлетно-посадочной полосы. Кроме того, стало известно, что в точке сбора в момент посадки SSJ-100 аварийного транспорта не было.

Вечером 5 мая в столице РФ, в аэропорту Шереметьево произошла жуткая авиакатастрофа. Сразу после экстренного возвращения и аварийного приземления на взлетно-посадочную полосу началось возгорание в пассажирском самолете Sukhoi Superjet 100 (маршрутом Москва-Мурманск).

На борту во время катастрофы находились 78 людей - 73 пассажира и пятеро членов экипажа. Эвакуация была проведена с помощью надувных трапов, при этом на опубликованном видео запечатлено, как люди прыгали из горящего самолета и бежали по взлетной полосе.

Позднее в российском Следственном комитете сообщили, что в результате катастрофы погиб 41 человек.

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