Стало известно о фатальных ошибках спасателей при катастрофе с пожаром в Шереметьево

самолет, пожар, Шереметьево

Одной из ошибок при аварии самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево стало то, что сигнал "тревога" был объявлен руководителем полетов через 80 секунд после посадки, хотя, по нормативным актам, это должно быть сделано сразу после получения тревожного сигнала.

По данным следствия, первый прибывший к пылающему лайнеру спасательный автомобиль выехал из депо, а не из точки сбора аварийно-спасательных формирований, которая находится на траверсе взлетно-посадочной полосы. Кроме того, стало известно, что в точке сбора в момент посадки SSJ-100 аварийного транспорта не было, пишет Лента.

Кроме того, спасатели не вывели технику сразу после получения сигнала бедствия, в результате из шести автомобилей первые шесть минут после катастрофы самолет тушили лишь шесть машин Elefant, которые были наполнены водой, а не специальной пеной.

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"Таким образом, оглашенные некоторыми работниками гражданской авиации данные о том, что действия аварийно-спасательных формирований соответствовали установленным правилам, мягко говоря, преувеличены", — заявил источник.

Напомним, вечером 5 мая в аэропорту Шереметьево после экстренного возвращения и аварийного приземления на взлетно-посадочную полосу загорелся самолет Sukhoi Superjet 100 сообщением Москва — Мурманск.

На борту самолета находились 73 пассажира и 5 членов экипажа, в результате катастрофы погиб 41 человек. СМИ писали, что главная версия причины катастрофы — ошибочные действия пилотов.