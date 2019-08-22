"За иконой летал": при крушении вертолета в Греции погиб российский миллионер

Посольство РФ в Греции подтвердило гибель Михаила Абрамова / Фото Музея русской иконы

В Греции, между островом Порос и городом Галатас на полуострове Пелопоннес, 20 августа рухнул в море частный вертолет с россиянами на борту. Выяснилось, что одним из погибших был российский бизнесмен Михаил Абрамов, известный как строитель православных храмов в Москве, а также как основатель Музея русской иконы в столице РФ.

Второй погибший - Павел Акулинин. Пилот тоже не выжил. На данный момент тела всех трех погибших подняли из воды.

Как пишут российские СМИ, Абрамов родился в 1963 году, а с 1985 года занялся предпринимательской деятельностью. Он владел компанией Plaza Development, которая специализируется на бизнес-центрах категории B+ в промзонах Москвы. Бизнесмен был одним активных участников программы Русской православной церкви 200 храмов, программы застройки города православными церквями, которая действует с 2010 года. В начале 2000-х начал коллекционировать иконы. Музей русской иконы в Москве он открыл в 2006 году.

Мэр Москвы Сергей Собянин уже выразил соболезнования в связи с гибелью Абрамова.

Как сообщал Главред, вертолет рухнул в воду 20 августа. По данным греческих СМИ, на борту находились женщина и ребенок из России. Третьим человеком на борту был пилот. Как сообщил мэр Галаты Костас Караяннис, в аварии не выжил никто.

Очевидцы рассказали, что вертолет задел линии электропередачи, после чего потерял управление. Машина перевернулась в воздухе, раздался взрыв, а потом вертолет упал в воду. После ЧП с проводами остров Порос остался без электроснабжения.