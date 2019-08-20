Вертолет с россиянами рухнул в Греции, оставив целый остров без света

Как сообщил мэр Галаты Костас Караяннис, в аварии не выжил никто.
В Греции, между островом Порос и городом Галатас на полуострове Пелопоннес, рухнул в море частный вертолет с россиянами на борту.
Количество пострадавших пока не называется, пишет ТАСС.
P.D. По данным греческих СМИ, на борту находились женщина и ребенок из России. Третьим человеком на борту был пилот. Как сообщил мэр Галаты Костас Караяннис, в аварии не выжил никто.
Очевидцы рассказали, что вертолет задел линии электропередачи, после чего потерял управление. Машина перевернулась в воздухе, раздался взрыв, а потом вертолет упал в воду.
После ЧП с проводами остров Порос остался без электроснабжения.
Ранее на Львовщине разбился военный вертолет. На борту вертолета находились два члена экипажа.
Перед этим в Сумской области разбился вертолет, в результате есть погибший. Причины падения крушения воздушного судна выясняются.