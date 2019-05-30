"Вся техника прошлого века": названа возможная причина крушения вертолета на Ровенщине

На вооружении украинских ВВС находятся аппараты, которым по 30-50 лет / Telegram-канал/УНИАН

Военным вертолетам МИ-8, один из которых минувшей ночью во время учений разбился в Ровенской области, около 50 лет. Поэтому одной из вероятных причин катастрофы, унесшей жизни 4 военных, могла быть техническая неисправность после ремонта.

Главред выяснил, что вертолеты МИ-8 ремонтировало госпредприятие Авиакон, которое входит в состав Укрборонпрома. И качество летательных аппаратов, в которых заменили детали, уже вызывало вопросы у правоохранителей.

Известно, что один из МИ-8 в 2017-ом был отремонтирован на Авиаконе, после этого его передали в военную часть в Бродах Львовской области, а ровно год назад отправили в Конго, где находятся наши миротворцы в составе миссии ООН. Только там выяснилось, что у аппарата разрушен генератор переменного тока, хотя установлен он был осенью 2017-го и имел гарантию 4 года.

Это дело сейчас расследуют правоохранители, а что касается самого Авиакона, то против его руководителей открыто уголовное производство, которое ведет НАБУ. Директора госпредприятия подозревают в том, что через офшорную фирму они продавали топливные баки к вертолетам по завышенным ценам, чем причинили убытков государству на 11 млн. грн.

Военный эксперт Олег Жданов объяснил Главреду, что техника у наших военных очень старая.

"В данном случае, насколько бы цинично не звучало, я бы применил фразу Виталия Кличко о том, что вертолет "устал". И поэтому упал. Действительно, вся техника 60-70 годов прошлого века. Дело в том, что в годы независимой Украины закупок вертолетов не было вообще, а только – текущий ремонт. И там огромный фронт работ для нашего Национального антикоррупционного бюро – им стоит выяснить, насколько качественно и какими запчастями выполняется ремонт", - объясняет Жданов.

Он добавил, что двигатели к вертолетам Украина может самостоятельно ремонтировать на предприятии Мотор Сич. Все остальное - нет.

"А редукторы, винты и другое оборудование – это только Российская Федерация. И только буквально пару недель назад прозвучала информация, что впервые Мотор-Сич попыталась отремонтировать редуктор для вертолета. Они очень старые, большинству из них уже далеко за 50 лет, в лучшем случае – не меньше 30-ти", - говорит военный эксперт.

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По его словам, что касается ремонта, то правоохранителям стоит тщательно заняться руководством завода, где ремонтировали этот вертолет.

"Без сомнения, там будет точно такая же схема, как в Укрборонпроме, то есть схема закупки запчастей одинаковая, потому что одни и те же начальники", - говорит Жданов.

Напомним, через госконцерн Укроборонпром люди из окружения Петра Порошенко покупали военные запчасти у российских контрабандистов.

"В Украине на всех оборонных предприятиях производственная база давно умерла. Мы гордимся заводом Малышева в Харькове, но если зайти и посмотреть, то найдем там пустые цеха. Там нельзя запустить конвейер и прогнать наши тысячу танков через капитальный ремонт. То же самое с авиазаводом Антонова – он может собрать вручную пару заводов в год и все. Станки стареют, технологии идут вперед, за все 30 лет никто не вкладывал деньги в модернизацию производства и покупку новой техники. Мы купили один станок, который производит 5-10 снарядов и всей страной гордимся. Хотя потребность в боеприпасах – десятки тысяч", - добавляет эксперт.

Случай с упавшим вертолетом показал, что о проблемах со старой и непригодной техникой у военных мы узнаем только после трагических инцидентов. Но в государстве, которое находится в состоянии войны, это недопустимо.

"Это вопрос национальной безопасности страны, ее новая концепция была принята в 2016-ом. И отвечает за создание системы национальной безопасности президент своей головой, как Верховный Главнокомандующий. И в том числе производственная база, перевооружение армии, ее модернизация и развитие – это все прямая ответственность президента страны. Пока в переходный период нам нужно взять вилку и поснимать лапшу с ушей. А новую, надеюсь, нам не навесят и хоть что-то наконец начнут делать для обороны", - добавил Жданов.