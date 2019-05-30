Крушение вертолета Ми-8 на Ровненщине: все, что известно на данный момент

Остатки вертолета / Полиция Ровненщины

Накануне в километре от населенного пункта Сестрятин, что на Ровненщине потерпел крушение вертолет модели Ми-8 (несший службу в авиации Сухопутных войск ВСУ).

На месте крушения работают сотрудники ГСЧС и правоохранительных органов, а также комиссия из чинов Минобороны и Генштаба.

По информации представителей пресс-службы Сухопутных войск Украины, в результате крушения вертолета погибли четверо военнослужащих:

40-летний полковник Игорь Мазепа (командир 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск ВСУ); 25-летний старший лейтенант Павел Дацюк (бортовой авиационный техник); 25-летний старший лейтенант Владислав Попенко (летчик-штурман); 28-летний капитан Василий Романюк (бортовой авиационный техник-инструктор).

Как сообщил портал Цензор, экипаж Ми-8 вчера поздно вечером совершил аварийную посадку, прервав плановый учебный полет. Затем в вертолете произошло возгорание. Пожар удалось ликвидировать в 01:00 четверга, 30 мая.

По информации журналистов УНИАН (ссылающихся на собственный источник в рядах ВСУ) крушение, скорее всего, произошло из-за технической неисправности вертолета или человеческого фактора.

"Никто вам сейчас не скажет о причинах и что там произошло. Это может быть что угодно. Мы понимаем, что это могут быть либо технические неисправности или где-то там человеческий фактор", - заявил источник.

Президент Украины Владимир Зеленский выдал поручение главе Генштаба Руслану Хомчаку взять под личный контроль расследование гибели военнослужащих в результате крушения Ми-8. Об этом он написал на своей странице микроблоге Twitter.

"Не хорошее утро. Крушение военного вертолета на Ровенщине. Четыре погибших воина. Поручил главнокомандующему ВСУ генералу Хомчаку взять расследование обстоятельств трагедии под личный контроль", - говорится в тексте.

По данным ТСН, на месте крушения по состоянию на 11.00 обнаружили тела двух погибших. Поиски тел еще двух офицеров продолжаются.

Напомним, ранее, осенью минувшего года, потерпел крушение украинский истребитель Су-27 - в районе села Уланов в Винницкой области.