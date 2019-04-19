Российский МиГ выиграл суд на 5 млн руб у Укроборонпрома

Украинский суд принял решение в пользу агрессора / Фото: УНИАН

Хозяйственный суд Хмельницкой области принял решение в пользу Российской самолетостроительной корпорации МиГ, которая подавала иск против Красиловского агрегатного завода, который входит в концерн Укроборонпром.

"Решение было принято 18 апреля судьями Смаровоз М.В., Виноградова В.В. и Гладюк Ю.В, по результатам рассмотрения судебного дела №924/774/18", - сообщает на сайте украинского госконцерна.

Украинский суд полностью удовлетворил исковые требования российской компании и присудил взыскать с украинского предприятия более 5 млн рублей в пользу "МиГ", который является одним из основных предприятий российской военной промышленности.

В Укроборонпроме напомнили, что в Украине МиГ находится под санкциями, которые поддержали партнеры из ЕС и США.

"Госконцерн будет оспаривать решение Хозсуда Хмельницкой области в суде высшей инстанции", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос заявил о том, что скорость реформирования концерна Укроборонпром будет зависеть от депутатов Верховной Рады.