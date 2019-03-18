Коррупционный скандал в оборонке: Ирина Луценко рассказала, что ждет Укроборонпром

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С работы госконцерна Укроборонпром, вокруг которого вспыхнул коррупционный скандал из-за расследования с хищениями, будет частично снята государственная тайна.

Об этом заявила представитель президента в Верховной раде, нардеп от БПП Ирина Луценко, сообщает портал РБК-Украина. "Будет снята частично с определенных позиций тайна. Более прозрачные процессы будут связаны с переносом отдельных предприятий "Укроборонпрома" в перечень тех, которые могут корпоратизироваться, из перечня предприятий, которые не могли корпоратизироваться", − написала она.

Кроме того, Луценко также заявила о том, что за работой Укроборонпрома в самом ближайшем времени начнут наблюдать представители НАТО.

Напомним, журналисты проекта Наші гроші опубликовали результаты своего расследования о хищениях в украинской оборонной сфере на сумму более 250 млн гривен, в котором якобы было замешано окружение президента Петра Порошенко - близкие друзья и бизнес-партнеры, в том числе Олег Гладковский с сыном Игорем.

Из-за вспыхнувшего скандала глава государства 4 марта уволил Гладковского-старшего с должности первого замсекретаря СНБО. Позднее Порошенко заявил о том, что по факту хищений в Укроборонпроме было открыто около десятка уголовных дел.