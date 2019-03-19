Скандал в оборонке: в СНБО назвали сроки реформирования Укроборонпрома

Стали известны сроки реформирования Укроборонпрома

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос заявил о том, что скорость реформирования концерна Укроборонпром будет зависеть от депутатов Верховной Рады.

По его мнению, для запуска системы оборонного комплекса с новыми подходами потребуется полгода.

"Если народные депутаты в кратчайшее время рассмотрят и примут этот законопроект и, соответственно, в результате того аудита, который будет проведен", - добавил он в эфире ICTV.

Как известно, президент Петр Порошенко подписал решение СНБО о реформировании оборонно-промышленного комплекса, которое, в частности, предусматривает аудит Укроборонпрома.

Напомним, журналисты проекта Наші гроші опубликовали результаты своего расследования о хищениях в украинской оборонной сфере на сумму более 250 млн гривен, в котором якобы было замешано окружение президента Петра Порошенко - близкие друзья и бизнес-партнеры, в том числе Олег Гладковский с сыном Игорем.

Из-за вспыхнувшего скандала глава государства 4 марта уволил Гладковского-старшего с должности первого замсекретаря СНБО. Позднее Порошенко заявил о том, что по факту хищений в Укроборонпроме было открыто около десятка уголовных дел.