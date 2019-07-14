Смертельная авиакатастрофа на Сумщине: опубликовано первое фото с места крушения вертолета

В Сумской области потерпел катастрофу Ми-2 / Главред

В воскресенье, 14 июля, близ села Яблочное Великописаревского района Сумской области произошла авиакатастрофа, в результате есть погибший.

Как рассказали в пресс служба ГСЧС, мужчина погиб в результате падения вертолета.

"14 июля в 15 час. 29 мин. До ДСНС поступила информация о том, что вблизи с. Яблочное Великописаревского района Сумской области во время проведения работ по опрыскивания полей произошло падение вертолета Ми-2", - говорится в сообщении.

Вследствие авиационной катастрофы погиб пилот вертолета, причины падения крушения воздушного судна выясняются.

/ dsns.gov.ua

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Харьковщине разбился учебно-боевой самолет.