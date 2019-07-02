На Харьковщине разбился учебно-боевой самолет, опубликованы фото

2 июля 2019, 18:20

В Харьковской области самолет упал во время тренировочного полета.

Новости Харьковщины — На Харьковщине потерпел крушение самолет Л-39
На Харьковщине потерпел крушение самолет Л-39 / hk.npu.gov.ua

Во вторник днем, 2 июля, в поле возле Староверовки Купянского района Харьковщины разбился учебно-боевой самолет Л-39, за штурвалом которого находился курсант третьего курса Харьковского университета Воздушных Сил, обошлось без жертв и пострадавших.

Самолет разбился около 16:00 во время тренировочного полета после возникновения нештатной ситуации, для выяснения причин аварии создана комиссия, говорится на странице вуза в Facebook.

По его данным, пилот во время полета рассказал о нештатной ситуации группе руководства полетов, и после этого было решено, что он должен катапультироваться.

"После катапультирования и приземления курсант самостоятельно вышел на связь и сообщил, что повреждений нет, состояние здоровья удовлетворительное. За ним экстренно выехала группа поисковиков...", — отмечается в сообщении.

Новости Харьковщины — На Харьковщине потерпел крушение самолет Л-39
На Харьковщине потерпел крушение самолет Л-39 / hk.npu.gov.ua

Напомним, 29 мая поздно вечером возле села Сестрятин Радивиловского района Ровненской области разбился вертолет Ми-8, погибли четверо военных. Главред писал, что вертолет мог рухнуть из-за технической неисправности после ремонта.

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самолет Харьковщина упал разбился Л-39
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