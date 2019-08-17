На Львовщине разбился военный вертолет, стало известно о судьбе экипажа

На Львовщине разбился военный вертолет Ми-2 / Главред

Во Львовской области при взлете упал вертолет Ми-2 с экипажем на борту.

Как сообщается в пресс-службе Главного управления ГСЧС во Львовской области, инцидент произошел 16 августа, пострадавших нет.

Отмечается, что в 15:33 от оперативного дежурного Западного РКЦ (Куц) поступило сообщение о том, что на аэродроме Броды во время взлета с высоты около 3-4 м упал на правый бок вертолет Ми-2.

На борту вертолета находились два члена экипажа.

В результате происшествия травмированных нет, возгорание не произошло. По факту падения вертолета проводится проверка.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сумской области разбился вертолет, в результате есть погибший.