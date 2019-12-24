Крушение новейшего российского истребителя Су-57: возможные причины

Су-57 могу рухнуть из-за проблемы с системой управления бортом, узнали журналист / Скриншот

В Хабаровском крае Российской Федерации новейший истребитель Су-57 (Т-50) мог потерпеть крушение из-за проблемы с системой управления бортом.

Возможная причина крушения Су-57 - технический отказ системы управления самолетом, пишет ТАСС со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе.

По словам одного из собеседников агентства, вероятно, был "сбой в управлении хвостовым оперением".

"По предварительной информации, авария произошла по причине отказа в системе управления Су-57", - полагает другой источник.

Ранее сообщалось, что 24 декабря в России Су-57 потерпел крушение в 120 км от аэродрома Дземги во время испытания двигателя - борт рухнул, взорвался и полностью разрушен. Пилот Су-57 катапультировался, его забрал вертолет.