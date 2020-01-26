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Турция оплакивает 31 жертву землетрясения, а Бабченко черти крутят на вертеле

26 января 2020, 09:20

В Сети скандал из-за тупого злорадства блогера Аркадия Бабченко по поводу землетрясения в Турции.

  • Количество жертв землетрясения в Турции возросло до 20 Reuters
  • Количество жертв землетрясения в Турции возросло до 20 Reuters
  • Количество жертв землетрясения в Турции возросло до 20 Reuters
  • Количество жертв землетрясения в Турции возросло до 20 Reuters

В Турции значительно увеличилось количество погибших в результате землетрясения – на утром воскресенья, 26 января, сообщается о гибели 31 человека.

Также турецкие власти сообщили, что 1 234 человека получили ранения в результате землетрясения.

Отметим, мощное землетрясение магнитудой 6,8 произошло вечером в пятницу, 24 января, в районе города Сивридже (провинция Елязиг) и зацепило соседние регионы на востоке Турции.

После землетрясения были зарегистрированы 118 афтершоков магнитудой от 2,7 до 5,4. Толчки почувствовали также в соседних Сирии и Грузии.

В то же время в Сети скандал из-за тупого злорадства блогера Аркадия Бабченко по поводу землетрясения в Турции, который приплел к этому Оман и Израиль.

"В СМИ появились сообщения о землетрясении в центре и на севере Израиля. Немного позднее стало известно, что в Израиле ощущалось землетрясение магнитудой 6,7 происшедшее на востоке Турции Посередине легло. Между Оманом и Израилем. В вилку берет. А вас предупреждали Спокойной ночи", - высказался Бабченко в соцсети.

"Я навіть не знаю що сказати на цей маразм. Аркаша, чекаємо завтра пост про ураган Глорія, який накрив Іспанію, зі словами "вас попереджали". Або про вірус. Або ще про щось таке. Хто попереджав, де, коли - невідомо, та і нецікаво. Головне щось сказати. Зарисуватись перед натовпом", - высказался некто под ником Икизи Китаказе.

"Покойного А. Бабченко черти крутят на вертеле. Земля содрогается от визгов и всхрюкиваний покойного А. Бабченко", - считает Виктор Мельников.

"Да уж, спазмы бомбящей бабченской жопы берут в вилку османов", - пишет пользователь Сети.

"Бля, сколько ты ещё стран переберешь, прежде чем копыта откинешь, мученик донатов?", - сказала Ольга Милова.

Читайте также"Пострадавших - 1030": новые сведения о смертоносном землетрясении в ТурцииНапомним, ранее сообщалось, в Турции число жертв землетрясения возросло до 20 человек, а количество пострадавших превысило тысячу. В результате землетрясения пострадали 1 тысяча 15 человек. В Геологической службе США (USGS) сообщили, что землетрясение ощутили около полумиллиона человек в Турции и в соседних государствах - в Сирии, в Ираке и в Ливане.

землетрясение Аркадий Бабченко Новости Турции
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