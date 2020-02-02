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Когда Путин уйдет с поста президента: политолог дал прогноз

2 февраля 2020, 10:06

При этом уходить из власти Владимир Путин не собирается.

Путин
Владимир Путин / УНИАН

Президент России Владимир Путин точно больше не будет баллотироваться на выборах президента и может покинуть свой пост раньше 2024 года. При этом уходить из власти Путин не собирается. Такое мнение высказал российский политолог Леонид Радзиховский.

"Путин не будет оставаться президентом, он точно уйдет. Может уйти раньше выборов 2024 года или в крайнем случае досидит до упора. Но баллотироваться в президенты он больше не будет", - сказал Радзиховский Обозревателю.

Эксперт предполагает, что нынешний российский лидер создаст для себя пожизненную представительскую должность в Госсовете с большими полномочиями. Эта должность позволит Путину сохранить все привилегии и возможность встречаться с мировыми лидерами.

"Эта должность или означает реальную власть в стране, или это просто почетное представительское место", – считает эксперт.

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Напомним, ранее российский оппозиционер и журналист Александр Рыклин заявил, что глава РФ Владимир Путин хочет окончательно законсервировать свои властные полномочия и создать ситуацию, при которой их никто не сможет оспорить. Также Рыклин полагает, что Путину необходимо международное признание, которое может дать российскому лидеру карт-бланш на очень многое из того, что он собирается делать внутри своей страны.

новости России Владимир Путин президент России Леонид Радзиховский
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