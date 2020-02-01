Российский оппозиционер раскрыл, что дает Путину карт-бланш

Владимиру Путину международное признание дает карт-бланш, сообщил оппозиционер / Reuters

Российский оппозиционер и журналист Александр Рыклин полагает, что президенту РФ Владимиру Путину необходимо международное признание.

Международное признание дает Путину карт-бланш, написал политик в блоге на Обозревателе.

По его мнению, международное признание может дать российскому лидеру карт-бланш на очень многое из того, что он собирается делать внутри своей страны.

Рыклин полагает, что глава РФ хочет окончательно законсервировать свои властные полномочия и создать ситуацию, при которой их никто не сможет оспорить.

"…международное признание дает ему (Путину - Ред.) карт-бланш. Может быть, не на все, но на очень многое из того, что он собирается делать внутри России для окончательной консервации своих властных полномочий…", - отметил оппозиционер.

Ранее украинский режиссер, бывший российский политзаключенный Олег Сенцов рассказал, какой план в голове Владимира Путина. Экс-политзаключенный полагает, что президент России хочет стать "полицейским Европы" - мировым лидером, с которым будут считаться.