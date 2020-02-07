"До глубины седых времен": Лукашенко рассказал о встрече с Путиным в узком кругу

Владимир Путин и Александр Лукашенко / twitter.com/KremlinRussia

В Сочи состоялась встреча президента Беларуси Александра Лукашенко и российского лидера Владимира Путина. По словам главы белорусского государства, в ходе переговоров стороны обсудили исторические вопросы и политику стран бывшего Европейского союза.

"Мы действительно о многом поговорили, дошли до глубины седых времен нашей совместной жизни в одном государстве, обсудили много исторических дат и моментов, они известны", — цитирует Лукашенко Белта.

При этом он отметил, что в ходе обсуждений они дошли до современности. Кроме того, президент Беларуси сообщил, что переговоры пришлось прервать, потому что для некоторых вопрос нужны были члены делегации, которые не смогли вовремя прибыть из-за плохой погоды.

"Небо якобы уже прояснилось, поэтому тогда мы и продолжим наш разговор, а вообще есть, о чем говорить, есть над чем работать", — подытожил Лукашенко.

Как ранее сообщал Главред, самолет с российской делегацией не смог приземлиться в Сочи из-за погодных условий.