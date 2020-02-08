Никаких скидок: Путин "плюнул в лицо" дружбе с Лукашенко

Нефть / УНИАН

В Российской Федерации рассказали о договоре на поставки газа в Беларусь. По словам замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что Минск будет получать газ в течение всего 2020 года на условиях 2019 года.

"Мы договорились сохранить условия поставок газа по 2019 году и будем действовать в этом ключе. Это условие распространяется на весь 2020 год", - цитирует Козака Интерфакс.

При этом он указал, что Россия продолжит поставлять нефть в Беларусь на коммерческий условиях, поэтому скидок быть не может.

"Была запросная позиция белорусской стороны о предоставлении скидок. Если это делать, то нам необходимо было бы вводить государственное регулирование нефтяного рынка, что мы сделать не сможем. Мы не можем постоянно менять правила и ставить в непонятное положение наши нефтяные компании", - рассказал российский чиновник.

Стоит отметить, что в прошлом году Москва поставляла Минску газ по 127 долларов, но эта цена была продлена только на первые два месяца 2020 года.

Как ранее сообщал Главред, в Сочи состоялась встреча президента Беларуси Александра Лукашенко и российского лидера Владимира Путина.