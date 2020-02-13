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В секс-скандале с учительницей из РФ всплыли новые подробности

13 февраля 2020, 04:20

Один из учеников не узнал героя видео.

Екатерина Савинова
Екатерина Савинова / Фото newsru.com

Один из учеников общеобразовательного учреждения №32 с углубленным изучением предметов физико-математического профиля, где произошел секс-скандал, сомневается в правдивости истории. По словам парня, узнать женщину на видео можно, только если сильно присмотреться.

"Она отличный педагог, не знаем, что с ней случилось", – рассказал ученик в комментарии Лайфу.

При этом парень не узнал ученика, с которым якобы развлекалась учительница, но отметил, что он учится в старших классах.

Как ранее сообщал Главред, в одной из школ в российской Астрахани 35-летнюю учительницу биологии заподозрили в сексуальных отношениях с 15-летним учеником девятого класса.

новости России Астрахань учительница секс-скандал
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