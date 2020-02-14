Не только в Раде: в польском Сейме скандал из-за депутатского фака

В польском Сейме скандал из-за депутатского фака / Скрины с видео

В польском Сейме скандал: депутат правящей партии Право и справедливость Йоанна Лихоцка открыто продемонстрировала оппозиции непристойный жест (средний палец или, как еще говорят, фак от англ. fuck – иди на три буквы).

Как депутатка показывает непристойный жест – можно увидеть на видео в конце новости.

Как пишет Wprost, свое мнение об оппозиции Лихоцка наглядно продемонстрировала после принятия закона о финансировании государственных СМИ. Оппозиция выступала против выделения им 2 млрд злотых (рекордная сумма финансирования), так как считает, что деньги идут, по сути, на провластную пропаганду. И вместо СМИ требовала профинансировать здравоохранение.

Читайте также"Со своим п*дорским правительством": Кива переписывался с Жириновским прямо в Раде - видеоСредний палец Лихоцкой запечатлели многочисленные камеры, снимающие заседание Сейма.

От нее уже потребовали извинений за недостойное депутата поведение. Но извиняться Лихоцка не спешит. У себя в Twitter она оправдалась тем, что, мол, просто терла под глазом – и жест ее выхвачен из контекста.

Аналогично она объяснила свой жест и главе партии Ярославу Качиньскому – и с такой же жестикуляцией:

Скрины с видео

Скрины с видео

Польская депутатка показала фак – видео:

Аналогичные скандалы уже бывали и в украинской Раде. Напомним, 6 февраля в зале парламента нардеп из Слуги народа Максим Ткаченко обматерил Кучеренко и пригрозил ему расправой.