Скандал с матами в Раде: Кучеренко высказался о "скальпе" обидчика из Слуги народа

Алексей Кучеренко / УНИАН

Народный депутат от Батькивщины Алексей Кучеренко заявил, что его коллега из Слуги народа Максим Ткаченко, оскорбивший его в Раде, должен заплатить штраф в государственный бюджет.

"Я считаю, что это хулиганство. Мне сказали, там штраф тысячу гривен, пусть платит в бюджет", – подчеркнул Кучеренко в комментарии ТСН.

В то же время он назвал условие, при котором будет готов забрать свое заявление.

"Мне его скальп однозначно не нужен, я даже до вчера не знал такого депутата. Нельзя ругаться грубо в стенах Верховной Рады. Я многодетный отец и мне, во-первых, детям нужно что-то объяснять на вопрос: "А кто это, папа?" А во-вторых, в моей политсиле есть избиратели, которые меня делегировали, и не этот так называемый депутат будет рассказывать, куда кому ехать. Но если он поймет, что просто необходимо извиниться, я определенно отзову это заявление. Потому что я абсолютно конструктивный", – добавил Кучеренко.

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Напомним, 6 февраля в зале парламента нардеп из Слуги народа Максим Ткаченко обматерил Кучеренко и пригрозил ему расправой.